Carro utilizado na execução de adolescente de 14 anos no Calafate e encontrado pela PM

O carro modelo Prisma, de cor cinza e placa OVG-1614, usado no assassinato do jovem José Guilherme Santos de Almeida, de 14 anos, foi encontrado abandonado na tarde desta terça-feira (8) no Polo Geraldo Mesquita, na região do Calafate, em Rio Branco.

Policiais Militares do 1° Batalhão estavam em patrulhamento pelo polo, quando acharam o carro abandonado e constaram que se tratava do veículo usado pelos bandidos que executaram Almeida.

Foto: Ithamar Souza/Ecos da Notícia



O carro teria sido deixado no local pouco tempo depois da execução do adolescente. Até o momento, os autores do crime ainda não foram encontrados. Os PMs acionaram Polícia Técnica para a realização da perícia no carro.

Após os trabalhos periciais, o veículo foi recolhido por um guincho e levado até a Delegacia de Flagrante (Defla), para ser confeccionado um boletim informativo e depois o encaminhado ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran), onde aguardará o seu destino.

O caso da morte do adolescente segue em investigação pelos agentes da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

Fonte/Foto: Itamar Souza/Ecos da Notícia