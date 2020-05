PM internado no PS morre por Covid-19 e número de mortes pela pandemia salta de 30 para 31 no Acre

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) informa que subiu de 30 para 31 o número de mortes por Covid-19 no estado. O policial militar F. O. L., de 56 anos, deu entrada no Pronto-Socorro de Rio Branco no dia 21 de abril na sala de emergência clínica, com os sintomas de contaminação pelo novo coronavírus.

Quatro dias depois, no dia 25, teve de ser transferido para a UTI Covid, do 5º andar, após seu estado se agravar. A morte ocorreu na noite desta terça-feira, 5.

O policial militar tinha histórico de comorbidade, fatores que agravam a infecção pelo coronavírus, entre elas problemas cardiovasculares e hipertensão.

Rio Branco, AC, 6 de maio de 2020.

Secretaria de Estado de Saúde do Acre