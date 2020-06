PM prende faccionados após atentado à casa de sargento em Feijó e CV reage: ” vamos derramar sangue da polícia”

Em feijó, cidade do interior do Acre a 364 quilômetros da capital Rio Branco, o clima ficou tenso nas últimas 24 horas com uma guerra declarada entre a Polícia Militar e os líderes do Comando Vermelho após um atentado a tiros à casa de um militar e a retaliação, imediata, por parte da corporação aos supostos mandantes do crime.

Tudo começou na noite de segunda feira (15/06) quando bandidos metralharam a residência do sargento PM Lourentino sob gritos de que se tratava apenas de um aviso e que, na próxima vez, o militar e sua família seriam executados.

Ninguém ficou ferido, mas a ação criminosa desencadeou uma ofensiva policial nas residências e endereços frequentados pelos líderes da facção. Líderes do CV assumiram a autoria do atentado em publicações feitas na internet.

Com auxílio do grupamento tático da Polícia Militar da vizinha cidade de Tarauacá, os PMs feijoenses realizaram várias operações durante todo o dia de ontem nos bairros Cohab, Zenaide Paiva e Conquista.

Oito pessoas foram presas, acusadas de envolvimento no atentado à casa do sargento Lourentino e acusadas, também, de participação em facções criminosas.

“Todos os presos são criminosos que ocupam posição de destaque dentro da linha de comando da facção autora do atentado à casa do nosso colega”, disse um dos polícias que participaram das operações.

Entre os presos está F.O.P (19) conhecido no mundo do crime por “Neném”, que segundo o serviço de inteligência da polícia feijoense é conselheiro da facção criminosa comando vermelho.

No início da noite desta terça feira começou a circular nas redes sociais em Feijó um comunicado do grupo criminoso, no qual reforça a intenção de matar o sargento Lourentino.

No comunicado, os eventuais bandidos se apresentam como os chefões da organização criminosa no município e afirmam que a partir de agora vão começar a derramar sangue na cidade.

A cidade de Feijó, com pouco mais de 31 mil habitantes, que já vivia situação de isolamento social devido à pandemia de Coronavírus, agora se recua, ainda mais em casa, com seus moradores temendo uma possível revanche da criminalidade contra pessoas inocentes.

Veja o salve atribuído ao CV

SALVE SALVE PARA TODA COMUNIDADE DE FEIJÓ QUE A PARTI DE HOJE 16/6/2020 NOIS DO COMANDO VERMELHO CVRL NOIS VAMOS TA TOMANDO ALTITUDE CONTRA ESSA MELECIA “POLÍCIA “QUE TA MALTRATANDO NOSSA COMUNIDADE, CHEGOU ATÉ NÓS QUE VCS NÃO QUEREM FAZER O TRABALHO DE VCS QUEREM TA MALTRATANDO NOSSA COMUNIDADE E ISSO NOS NÃO VAMOS ACEITA SEUS POLÍCIA NÓS TAMOS AQUI PARA FAZER O CERTO E COBRAR O ERRADO NOS JA MANDAMOS UM SALVE A PRIMEIRA VEZ E VCS DESACREDITARAM DA NOSSA ORGANIZAÇÃO VCS TEM COLETE NÃO PEITO DE ARÇO, NÓS VAMOS NOS DESFAZER DA GUERRA QUANDO ELA SE DESFAZER NECESSÁRIA PARA NAO TA HUMILHANDO NOSSA COMUNIDADE E NÃO DEIXA ELES NO PÂNICO ENTÃO SEUS POLICIA VAMOS PARA DE HUMILHAR A NOSSA COMUNIDADE PORQ SE AINDA CHEGA ATE NÓS QUE VCS AINDA CONTINUA COM ESSA SAFADEZA NÓS VAMOS TA DERRAMANDO SANGUE DE POLÍCIA EM FEIJÓ ENTÃO NÃO VENHA MAIS DESACREDITAR DA NOSSA FAMÍLIA CVRL, VÃO TA FAZENDO O TRABALHO DE VCS PARA NÃO AVER GUERRA ENTRE NÓS E PARA QUEM DESACREDITAR VENHA TA FAZENDO A MESMA COISA QUE NOS VAMOS TA DERRAMANDO SANGUE DE POLÍCIA PARA SERVIR DE EXEMPLO PARA OS OUTROS ESSE VAI SE O ÚLTIMO SALVE QUE NÓIS VAMOS TA MANDADO PARA VCS.

QUEREMOS DEIXAR CLARO QUE NÃO FOI NOSSA INTENÇÃO MATAR O SG LAURENTINO E SIM SÓ ALERTA QUE NÓS TAMBÉM TEMOS UM ALTO PODER DE FOGO E TEMOS O TOTAL CONTROLE DA CIDADE E QUE VC SEU LAURENTINO VAI SER RESPEITATO QUANDO VC APRENDER NOS RESPEITAR E DESTE JA DEIXAR CLARO QUE SE VC CONTINUAR COM ESSA PALHAÇADA NA NOSSA QUEBRADA O PROXIMO TIRO VAI SER NA SUA CARA E QUALQUER UM POLICIAL QUE VIER A QUERER BATER DE FRENTE COM CVRL EM FEIJÓ

SOCIEDADE NÓS ESTAMOS DO LADO DE VCS POIS NAO DEIXAMOS QUE NINGUEM ROUBEM VCS E NEM OPRIMA VCS USANDO O NOME DA NOSSA FAMÍLIA A NOSSA GUERRA É CONTRA OS 3CU, PORÉM SE AS AUTORIDADES QUISEREM TROCAR TIRO COMO VIVEM FALANDO PROS IRMÃOS BATER DE FRENTE COM VCS, QUE FIQUEM SIENTE QUE NÓS DO CONSELHO DE FEIJÓ JAMAIS VAMOS ABAIXAR A CABEÇA E MUITO MENOS RECUAR.

OBS: “SE VCS CONTINUAR OPRIMINDO AS PESSOAS, BATENDO, INVADINDO CASAS COMO SE FOSSE DONO DE TUDO, DESAFIANDO AS PESOAS NO MEIO DA RUA, CHAMANDO DE MERDA E FALANDO QUE NÓS NÃO VALE NADA, VAMOS FAZER DIFERENTE NOIS VAMOS JOGAR GRANADA NA CASA DE VCS, PARA NAO SOBRAR NADA E QUEM AVISA AMIGO É”.

“SE EU AVANÇA SIGA-ME, SE EU RECUAR MATE-ME, SE EU MORRER VINGA-ME”

CONSELHO CVRL DE FEIJÓ.

Fonte/ acjornal