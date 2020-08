Polícia civil apreende 44 kg de drogas no município de capixaba

Na manhã desta quinta-feira (20), a Polícia Civil do Acre, por meio dos Policiais Civis do município de Capixaba, interior do Estado, prendeu um homem que transportava 44 kg de drogas, sendo 10,6 kg de cloridrato de cocaína; 29,9 kg de pasta a base de cocaína; 3,59 kg de maconha tipo Skunk.

A ação se deu quando os investigadores de Polícia Civil da cidade de Capixaba realizavam diligência investigativa no centro, na Rua Francisco Cordeiro de Andrade, nas proximidades da prefeitura municipal. Os agentes ao acompanharem visualmente um veículo, que não era do município e estava parado no local há um tempo considerável, perceberam que o motorista apresentava muito nervosismo ao notar a presença dos policiais.

Ao ser questionado pelos Policiais sobre os motivos que o levaram a está na cidade, já que o veículo não era comum naquele município, o homem deu várias versões, sendo todas incoerentes. Ante aos argumentos até então possivelmente inverídicos, os Policiais Civis decidiram realizar uma busca no veículo, que ando aberto o porta-malas foi possível sentirem um odor aparente ao de substância entorpecente.

Contudo, em busca superficial no veículo não foi localizado qualquer substância. Na sequência os Policiais Civis conduziram o veículo ao pátio da delegacia e solicitaram apoio aos Policiais Rodoviários Federais para os auxiliarem na busca interna mais aprofundada, quando os PRFs chegarão ao local e iniciaram com maior detalhamento a busca, um dos investigadores da Polícia Civil, ao “rasgar” o carpete do veículo localizou parte da droga. O restante da droga foi localizado armazenado em diversas partes internas do veículo.

O autor recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia de Polícia Civil de Capixaba para os procedimentos legais cabíveis, na sequência foi conduzido ao presídio de Rio Branco onde ficará à disposição da justiça acreana.