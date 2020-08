Polícia Civil apreende dois veículos de investigados por desvio de recursos no Depasa

Investigadores da Delegacia de Combate à Corrupção e aos Crimes contra a Ordem Tributária e Financeira (DECOR), sob o comando do delegado Alcino Junior, por meio da operação Toque de Caixa, apreenderam na manhã desta terça-feira, 4, dois veículos que eram usados pelos investigados na operação, o ex-diretor-presidente do Depasa e o ex-diretor financeiro do órgão.

De acordo com o delegado Alcino Junior, os automóveis, um Ford Fusion e uma Toyota SW4, eram usados pelos investigados, mas estavam em nome de terceiros. A representação pela apreensão dos veículos foi feita ao judiciário acreano ainda na manhã de segunda-feira, 3, horas após a deflagração da operação Toque de Caixa que objetivou chegar aos acusados de desvios de recursos públicos e pagamento irregular a empresa de engenharia da esposa de um dos investigados.

“O pedido pela apreensão dos veículos foi realizado horas após da deflagração da primeira fase da operação Toque de Caixa. Esses automóveis eram usados pelos investigados, mas estavam em nome de terceiros, sendo necessária a contrição dos bens para ressarcir, em parte, o erário público uma vez que outros bens e valores já foram bloqueados ainda no dia de ontem” destacou o delegado Alcino Junior.

Reportagem/ Ecimairo Carvalho