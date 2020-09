Polícia Civil cumpre 11 mandados de prisão

Foto: Reprodução

Na manhã desta quarta-feira, 23, a equipe da Polícia Civil do município vizinho, Senador Guiomard, coordenada pelo delegado Carlos Bayma, cumpriu 11 mandados de prisão dentro do Complexo Penitenciário de Rio Branco.

Os mandados são decorrentes de investigação continuada que identificou autores, já reclusos, envolvidos em outros crimes. Os mandados foram cumpridos e os envolvidos estão sendo acusado pelos crimes de tráfico de drogas, roubo, roubo majorado, homicídio, assalto e falsificação de documento público.

De acordo com o delegado responsável pela ação policial, Carlos Bayma, os mandados foram expedidos pela justiça do Acre e foram todos cumpridos, o que leva a crer que as penas já imputadas pela justiça deverão aumentar se julgados e condenados pelo cometimento dos novos crimes.