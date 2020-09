Polícia Civil cumpre mandado e apreende mais de 4 mil reais

Foto: Reprodução

Na manhã desta quarta-feira, 23, agentes da Delegacia da Segunda Regional, localizada na Cidade do Povo, deram cumprimento a um mandado de busca e apreensão e apreenderam cerca de quatro mil reais que estavam dentro de uma residência localizada no Ramal do Canil, região do Vila Acre.

A equipe de investigação realizou levantamento e identificou o local como sendo um ponto de comercialização de entorpecente. De posse das informações e do mandado de busca e apreensão, os agentes realizaram a incursão.

Dentro da residência a polícia encontrou material para embalagem de droga, recipientes que supostamente era usado para a mistura de droga e anotações com nomes de pessoas que provavelmente tem envolvimento com o crime de tráfico de drogas.

De acordo com o delegado responsável pela ação, Jarlen Martins, a investigação deve continuar e novas prisões devem ser cumpridas nos próximos dias.