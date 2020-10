Polícia Civil cumpre mandados, apreende droga e prende dois em Plácido de Castro

Foto: Reprodução

Como parte de uma ação realizada em todo o estado, a Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), coordenada pelo delegado Pedro Buzolin, cumpriu três mandados de busca e apreensão na manhã desta terça-feira, 6, no bairro Thaumaturgo, em Plácido de Castro.



A investigação policial apontou que no local havia venda de entorpecentes, o que levou a ofensiva policial contra o tráfico de drogas e organização criminosa na região. Durante a ação policial, um homem foi preso e um menor apreendido, ambos em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas.

“Essa foi uma ação desencadeada após trabalho investigativo que apontou o alvo como sendo um dos principais envolvidos com o tráfico de drogas e em posse dos mandados de busca e apreensão demos cumprimento a essas ordens judiciais. As investigações seguem o curso no sentido de identificar mais pessoas envolvidas na prática de ilícitos”, destacou o delegado Pedro Paulo Buzolin.

