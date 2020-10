Policia Civil cumpre mandados e prende acusados de matar família Boliviana no Abunã

pós trabalho investigativo da Polícia Judiciária do Acre resultou na instauração de inquérito para apurar os envolvidos em diversos crimes cometidos contra uma família boliviana em Cobija, cidade que faz fronteira com o Brasil, foi possível prender tres pessoas na tarde desta sexta-feira, 16, em cumprimento a ordens judiciais.

As prisões ocorreram na zona rural do município de Acrelândia, distante cerca de 110km da capital, por força de mandados de prisão cumpridos pelas equipes da delegacia do município com apoio do Departamento de Policia Civil da Capital e do Interior (DPCI) e da Coordenação de Recursos Especiais (CORE).

Os acusados de cometer os crimes estavam escondidos em acampamentos improvisados dentro da floresta localizada na zona rural do município.

Os crimes ocorreram em 13 de setembro e o inquérito aponta que uma garota de 13 anos foi vítima de estupro e três pessoas da mesma família foram assassinadas por um brasileiro de Acrelândia (AC) que extraía madeira na propriedade onde a família morava, em Cobija, na Bolívia. O pai da vítima chegou a flagrar o abuso sexual quando retornava da lavoura.

Inicialmente dois homens foram presos em flagrante no dia seguinte ao cometimento do crime, mas um deles acabou sendo solto e o outro foi levado ao presídio de Rio Branco onde aguarda a conclusão do inquérito.

Apesar de os brasileiros terem cometido o crime em território boliviano, a investigação e o julgamento dos envolvidos nos crimes ocorrerão no Acre por ser o local da captura.

Eles foram conduzidos a Delegacia Central de Flagrantes (DEFLA) e deverão ser indiciados por homicídio, estupro e ocultação de cadáver.