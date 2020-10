POLÍCIA CIVIL DESMONTA SETOR DE ARMAS DO CRIME E PRENDE 02 FORAGIDOS DA JUSTIÇA EM SENADOR GUIOMARD

Na tarde desta terça-feira (27), investigadores da Polícia Civil em Senador Guiomard/AC, com apoio de Policiais Penais da UMEP, desmontaram setor de armas do crime. Durante a açaõ integrada foram apreendidas armas, a maioria de de fabricação caseira. Na mesma operação doisforagidos da justiça foram presos. Contra 01 deles havia 01 Mandado de Prisão em aberto e contra o outro um Mandado de Prisão em razão de ter rompido a tornozeleira eletrônica.No local funcionava uma verdadeira fábrica de adulteração de armas.Além dos Mandados de Prisão, os indivíduos foram presos em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo, tendo sido encaminhados à Delegacia de Polícia Civil do município para os procedimentos legais.

