Polícia Civil Desvenda Homicídio Ocorrido Na Via do Incra.

Na manhã do dia 02 de fevereiro deste ano, um homem de 35 anos de idade foi encontrado morto em um ribeirão, dentro de uma mata, na Vila do Incra, Zona Rural do município de Porto Acre, com mais de 15 facadas.

O trabalho investigativo, com certo grau de dificuldade, em razão do crime, ter ocorrido em lugar isolado, contou com o empenho e dedicação dos Policiais Civis, comandados pelo delegado de polícia Nilton Cesar Boscaro, para descoberta da autoria do delito, sendo que foram realizadas diversas diligências, inclusive fora do estado.

Logo no início das diligências, a polícia civil conseguiu chegar ao nome de dois adolescentes suspeitos de terem praticado o crime. E constatou também, que um deles havia viajado para o estado do Mato Grosso, local em que, após ter ciência da sua procura pela Polícia Civil acreana, se apresentou à Delegacia de Polícia Civil do Mato Grosso e esclareceu os fatos. O outro adolescente, embora soubesse que os Policiais Civis estavam a sua procura, empreendeu fuga.

De acordo com o apurado, a vítima tinha ingerido bebida alcóolica na noite do dia 1º de fevereiro de 2020 e, na manhã do dia seguinte, durante uma conversa com um adolescente de 16 anos, acabou se desentendendo e desferindo tapa no rosto do menor de idade, o qual, irritado, correu atrás da vítima que, por sua vez, conseguiu escapar. O adolescente de 16 anos chamou um amigo de 14 anos para acompanhá-lo e, em certo momento, ao encontrar a vítima dormindo na mata, próximo ao ribeirão, foi atrás dela. Ao perceber movimentação, a vítima acordou e correu, mas o adolescente conseguiu alcançá-la e desferiu 18 facadas na região das costas.

Reportagem/ Demóstenes Nascimento