POLÍCIA CIVIL (DHPP) SOLUCIONA 3 HOMICÍDIOS NA CAPITAL

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) após um mês de investigação, no dia 22/07/2020 teve êxito em localizar e prender um dos principais “matadores” de uma facção criminosa.

As Investigações contaram com apoio de agentes da Inteligência da PC, que foi de suma importância para angariar elementos suficientes para apontar que o investigado planejava e executava as ordens da referida Organização criminosa.

Crimes solucionados:

No dia 11 de junho de 2020, o senhor Edson Oliveira Gonçalves, de 39 anos, foi morto com 8 tiros, no Ramal do Polo Geraldo Flemeng, na região do Calafate. A vítima teve sua residência invadida por dois homens no Ramal do Benfica, na região da Vila Acre, e foram colocados dentro de um carro de cor branco. Quando o veículo passava pelo ramal do Polo Geraldo Fleming, a vítima foi executada;

O segundo homicídio ocorreu no dia 26 de junho de 2020, o jovem Ítalo Oliveira de Brito, de 18 anos, foi morto a tiros na Travessa Pedro Altino, bairro Vitória, região do São Francisco, em Rio Branco.

As informações colhidas apontam que o suspeito na companhia de outros faccionados chegaram ao apartamento da vítima, renderam, amarraram e executaram ítalo com vários tiros de pistola.

A terceira morte foi de Nunes Pereira de Assunção, 30 anos, executado no dia 29 de junho de 2020 no Beco do Buriti, divisa dos bairros Recanto dos Buritis e Santa Inês, no segundo distrito de Rio Branco.

Nunes estava limpando a frente da sua casa, quando o investigado na companhia de outros membros se aproximou e em posse de armas de fogo efetuou vários tiros que atingiram a vítima.



Foto: Reprodução

As Investigações colhidas de forma detalhada demonstram que o suspeito além de executar esses crimes de homicídio tem participação em outros crimes contra a vida; sequestro e organização criminosa. Após o cumprimento do mandado de prisão, o preso foi encaminhado ao presídio e aguardará processo e julgamento pelos crimes citados.