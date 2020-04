Polícia Civil distribui EPIs e realiza desinfecção e higienização em delegacia na capital e interior

Reportagem/ Ecimairo Carvalho

Como parte do novo protocolo de ações internas para a prevenção e combate da Covid-19 apresentado pela Polícia Civil, delegacias da capital, Rio Branco, e de todo o interior do Acre estão passando por higienização e desinfecção. As medidas foram adotadas depois que um caso de coronavírus foi confirmado e outro caso suspeito, que aguarda resultado dos testes surgiu entre servidoras terceirizadas que prestavam serviços em duas delegacias distintas.

Logo que apresentaram os primeiros sintomas as servidoras foram afastadas e mantidas em quarentena, seguindo todas as orientações dos órgãos de saúde. No interior, a Direção Geral da Polícia Civil distribuiu todo o equipamento e produtos para o serviço de desinfecção e mutirões estão sendo realizados para a higienização dos espaços de convivência, gabinetes, alojamentos, celas e outros. Em Rio Branco as equipes estão realizando os trabalhos de acordo com uma programação preestabelecida pelo Departamento Técnico Policial (DTP) e Departamento de Polícia da Capital e do Interior (DPCI).

Paralelo a essas ações, kits de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e álcool gel e líquido estão sendo distribuídos em todas as unidades policiais de Estado. Em algumas unidades os alojamentos dos policiais estão recebendo algumas melhorias estruturais, para mais comodidade dos servidores . O Delegado Geral da Polícia Civil, José Henrique Maciel Ferreira afirmou que a preocupação é com a saúde e bem-estar dos servidores da PC e que outras ações serão implementadas ao longo das semanas visando dar o máximo de segurança aos trabalhadores e a população.

“Vivemos um momento delicado e de bastante preocupação, mas mesmo assim não deixamos de cumprir com os nossos trabalhos, dando continuidade às investigações, de forma célere e eficaz, com ações pontuais no cumprimento da Lei, pela paz social e em defesa da vida, ou até mesmo nas fiscalizações para que seja cumprido o que determina o Decreto governamental para essa pandemia. Estamos na linha de frente e precisamos garantir o máximo cuidado com a saúde de nossos servidores. Estamos distribuindo os kits de proteção e realizando a desinfecção das delegacias e mais ações estão sendo discutidas para serem implementadas”, afirmou Henrique Maciel.