Polícia Civil empossa novo delegado que irá atuar na Delegacia de Flagrantes

Ascom/Polícia Civil

A Direção-Geral de Polícia Civil empossou na tarde desta quinta-feira, 12, o novo delegado, Igor Moura de Brito, que irá atuar na Delegacia de Flagrantes (Defla).









A cerimônia discreta contou com a presença do Corregedor Geral da Polícia Civil, Fabrizzio Sobreira, do diretor do Departamento de Polícia Civil da Capital e do Interior (DPCI) Cristiano Bastos, diretor do Departamento Técnico Policial (DTP) Getúlio Monteiro e do diretor do Departamento de Inteligência (DI) Martin Hessel.

Igor Moura de Brito tem 28 anos, natural de Cruzeiro do Sul, é formado em Direito pela Uninorte, Pos-Graduado em direito constitucional, direito penal e direito administrativo.

O novo delegado prestou concurso público para provimento dos cargos de Agente de Polícia, Auxiliar de Necropsia, Delegado de Polícia e Escrivão de Polícia da Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC, homologado pelo Edital nº 130 SEPLAG/PCAC, de 03 de fevereiro de 2020, publicado no Diário Oficial do Estado nº 12.732, de 04 de fevereiro de 2020.

Para o diretor-geral de Polícia Civil do Acre, Josemar Moreira Portes, a posse representa ganho no efetivo e reforçará as ações da Polícia judiciária.

“A policia Judiciária do Acre trabalha de maneira incestigativa na defesa da sociedade acreana e a chegada do novo membro nessa instituição representa ganho para o Estado, para a população e sobretudo, no aumento da efetividade no combate firme a criminalidade. O Estado tem ofertado as condições necessárias para o exercício da função e nós desempenhamos nosso mister na manutenção da segurança pública”, ressalta Portes.