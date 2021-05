Policia Civil finaliza investigação com prisão de homicida em Sena Madureira

Ascom /Polícia Civil do Acre

Nas primeiras horas da tarde desta terça-feira, dia 11 de Maio de 2021, a Polícia Civil em Sena Madureira, município ristantevda de 144km da capital, prendeu o acusado de Homicídio Qualificado F.K.S. de S., 23 anos pela participação na morte de Gabriel Lopes de Oliveira, 16 anos na cidade de Sena Madureira.

O acusado foi identificado no contexto do crime e foi pleiteada a medida cautelar de Prisão Preventiva e deferida pelo juízo da comarca de Sena Madureira-AC.

Pelo mesmo crime já cumprem pena na Penitenciária Evaristo de Morais mais 3(três) acusados.

F.K.S. de S. é apontado como a pessoa quem forneceu auxílio material ao crime e ainda pessoa que deu escapatória aos demais acusados após o cometimento do crime.

Este mesmo acusado já cumpria pena na Penitenciária Evaristo de Moraes pelo crime de Organização Criminosa e permanece preso.

A Polícia Civil, reafirma o compromisso com a sociedade e desempenha sua função institucional no combate ao crime, em especial pelo momento agravado pela pandemia da COVID-19.

Relembre o caso

No dia 27.04.2021 a Polícia Civil do Estado do Acre, sucursal de Sena Madureira, capitaneada pelo Delegado de Polícia Civil Marcos Frank, efetuou a prisão de R. dos S.A. pelo crime de Homicídio Qualificado por motivo Fútil, Torpe e Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima e ainda Organização Criminosa (Art. 121, §2º, Inciso I, II e IV do CP e Art. 2º da Lei 12.820/13). Na oportunidade foi vítima do crime de homicídio Gabriel Lopes de Oliveira, 16 anos, foi atingido por disparos de arma de fogo na cabeça e diversas outras partes do corpo no dia 2 de Abril de 2021 na Rua Siqueira Campos, Bairro Neném das neves, Sena Madureira-AC. Ficou comprovado que aproximadamente 6(seis) pessoas emboscaram causaram a morte da vítima, após isso, ainda efetuaram disparos na porta de uma residência para onde outras 4(quatro) pessoas buscaram abrigo e permaneciam trancadas, dentre elas uma criança de apenas 1(um) ano de idade.

No dia do ocorrido foram presos em flagrante de delito, R. dos S.A. (25 anos) e R. dos S. A. (22 anos) e com as investigações se identificou o outro acusado, de imediato se representou pela Prisão Preventiva do acusado e foi deferida pelo Juízo da Comarca de Sena Madureira.

Seguindo com o procedimento e esclarecemos que outras pessoas já foram identificadas e vão ser tomadas as medidas para a completa elucidação dos fatos.

No que diz respeito à motivação do crime, se deu em virtude da rivalidade entre Organizações Criminosas e tomada de território e desta forma monopolizar a venda e o comércio de drogas na região.