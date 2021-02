Polícia Civil firma parceria com Instituto Sócio Educativo para emissão de cédula de identidade de internos

Ascom/Polícia Civil

Na manhã desta quarta-feira, 10, a Polícia Civil do Acre por meio do Instituto de Identificacao firmou parceria com o Instituto Sócio Educativo (ISE) para emissão de cédulas de identidade de menores internados e que cumprem medidas dentro das unidades administradas pelo órgão.

A parceiria entre as instituições de seguranca pública do Acre visa sobretudo documentar cada um dos menores de cumprem as medidas estipuladas pela justiça e que cada um deles tenha sua carteira de identificação proporcionando cidadania.

A diretora do Instituto de Identificação, Roselayne Mendes, salientou a parceria como forma cooperação mútua entre as instituições já que há uma possibilidade de pesquisa em banco de dados.

“Estamos otimistas em poder realizar essa parceria com o ISE o que possibilita municiarmos os menores com sua identificação através da cédula de identidade. Congregamos do mesmo pensamento que é o de ajuda mútua entre os órgãos de segurança pública com a oferta de um servico célere e de qualidade”, destacou a diretora Roselayne Mendes.

Para o diretor do ISE, Cel. Mario César, a parceria leva cidadania aqueles que não tiveram a chance de retirar a cédula.

“Essa parceria trás duas coisa de extrema importância para os internos, a primeira é poder levar cidadania a cada um deles, e segundo, já em posse do documento, habilitá-los a participar de cursos profissionalizantes o que proporcionará a oportunidade de renda quando da desinternacão”, finalizou Cel. Mario César.

A efetividade prática entre as instituições já poderá ter início já na próxima semana tendo início nas unidades do ISE aqui na capital.