Polícia Civil prende 02, apreende menor, drogas, munição, celulares, veículo e dinheiro

No final da tarde dessa quinta-feira (30), já por volta das 18h30min, Investigadores da Polícia Civil em Capixaba/AC prenderam os nacionais L.V.C. da L. – 25 anos e D.L.V.P. – 23 anos pelos crimes de Tráfico de Drogas e Porte Ilegal de Munição e o menor P.H. do N.O. pelos atos infracionais relacionados às condutas mencionadas acima como crimes.











Foto: Reprodução

Os Policiais investigavam 01 (um) dos suspeitos por envolvimento com o tráfico de drogas no município e conseguiram flagrar o momento em que a droga era entregue a ele, que ao perceber que havia sido flagrado pelos Investigadores, tentou empreender fuga juntamente com seus comparsas em 01 (um) veículo Chevrolet/Ônix, vindo inclusive à “jogar” o veículo contra os Policiais, que tiveram que efetuar disparos no veículo para pará-lo.

O menor preso na ação é 01 (um) dos suspeitos que estavam sendo procurados por envolvimento na morte do jovem José Wilke, ocorrido em 22 de Julho desse ano.

Já L.V.C. da L. é conhecido pela alcunha de “Jubileu” ou “Maquita”, conhecido como “o frente” do comando vermelho no município e seria ele o responsável em distribuir a droga pelos pontos de vendas. “Jubileu” tem diversas passagens pela Polícia por crimes como Homicídio, Tráfico de Drogas, Porte Ilegal de Armas e ainda assim estava em liberdade.

Com o trio foram apreendidos 669g (seiscentos e sessenta e nove gramas) de maconha,

129g (cento e vinte e nove gramas) de cocaina,

01 (uma) munição – cal.: 357 Magnum – intacta,

03 (três) aparelhos celulares,

U$1,00 (um dólar),

R$620,00 (seiscentos e vinte reais) e 01 (um) automóvel – Chevrolet/Ônix.

Todos os presos e todo o material apreendido foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil do município para os procedimentos legais e que após isso ficarão aguardando o pronunciamento da justiça.

Fonte: Investigadores/PC.