POLÍCIA CIVIL PRENDE 04 COM MUNIÇÃO DE FUZIL E FECHA BOCA DE FUMO

Nessa terça-feira (21), Investigadores da Polícia Civil de Epitaciolândia, com apoio da Polícia Militar e da Polícia Penal, prenderam em flagrante 04 (quatro) indivíduos pelos crimes de Associação Criminosa, Posse Ilegal de Arma e munição e Tráfico de Drogas.

Foto: Reprodução

Os Investigadores descobriram que membros de 01 (uma) facção criminosa que atua no município, estavam de posse de munições de fuzil e estavam tentando vendê-las, tendo os policiais conseguido identificá-los e prendê-los em flagrante na posse de armas de fogo (artesanal), drogas e munições.

No total foram aprendidos no local com os criminosos 67 (sessenta e sete) munições de fuzil – cal.: 7,62; 01 (uma) escopeta – cal.: 20, munições cal.: 22, cartuchos para a escopeta, entorpecentes, além de diversos objetos que certamente eram produtos de crimes e eram trocados no local por drogas, haja vista que no local era um ponto de venda de entorpecentes.

Os criminosos foram encaminhados à Delegacia de Polícia do município para os procedimentos legais.

Fonte: Investigadores/PC.