Polícia Civil prende empresários em flagrante por crime da ordem tributária e burlar mais de meio milhão de reais em impostos

Na manhã desta quarta-feira, 18, agentes da Delegacia de Combate a Corrupção (DECCOR), do Grupo de Enfrentamento aos Crimes Contra a Ordem Tributária (GECOT) e fiscais da Secretaria da Fanzenda Estadual (Sefaz) prenderam dois empresários quando tentavam entrar no Acre com carregamento de frios.

Os empresários foram presos em flagrante sob acusação de crime contra a ordem tributária e falsidade ideológica. Eles tentaram entrar no Estado com carregamento de frios com documentação fraudulenta para não pagar o devido imposto.

A investigação, coordenada pelo delegado Pedro Resende, apontou que a empresa de um dos envolvidos na fraude já havia movimentado cerca dé 300 mil reais. Essa mesma empresa não recolheu os impostos referentes a essa movimentação o que levou os agentes a iniciar a investigação e constatar a irregularidade, porém, mesmo com a autorização de funcionamento suspensa, a empresa vinha movimentando farta quantidade de carga de forma fraudulenta.

Uma segunda empresa que foi aberta em 2012 e encontrava-se inativa, estava sendo usada para burlar a fiscalização tributaria com movimentação acima 350 mil reais em notas de compra.

A empresa está em nome de uma mulher que foi presa em flagrante.

Os empresários foram presos em flagrante sob acusação de crimes como, falsidade ideológica e crime contra a ordem tributária. Eles foram conduzidos à delegacia para procedimento praxe e em seguida colocados à disposição da justiça.

A instituição do grupo criado em 29 de setembro deste ano, visa combater crimes relacionados à sonegação fiscal e outros ilícitos financeiros e já realizou duas importantes prisões e apreensões que resultaram na descoberta de mais de 1 milhão em fraudes tributária evitando prejuízo do Estado.