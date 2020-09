Polícia Civil prende motorista de aplicativo flagrado com 46 kg de drogas no Acre

Na deterça-feira (22), a Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, distante 640 km da caputal, por meio da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas (Draco), deu cumprimento a um mandado de prisão em desfavor de um motorista de aplicativo.

O acusado ja vinha sendo investigado pela especializada pelo crime de tráfico de drogas.

Em posse do acusado os agentes encontraram cerca de 46 kg de drogas, em seu veículo, no bairro Nossa Senhora das Graças. O acusado e reincidente e respondia pelo mesmo crime em liberdade.

A investigação da Polícia Civil confirmou a participação do acusado tanto no crime de tráfico de drogas como envolvimento com o crime organizado.

O mandado de prisão é da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Rio Branco.