Polícia Civil prende suspeito de estupro em Sena Madureira

Foto: Reprodução

Na última quarta-feira, 30, policiais civis, em Sena Madureira, deram cumprimento a um mandado de prisão contra um homem suspeito de estuprar a própria enteada de apenas 13 anos.

Conselheiros tutelares tomaram conhecimento que no ramal do Nacélio, no Rio Macauã, um homem se aproveitava de quando ia deixar a enteada na escola e a abusava sexualmente.

Após a Polícia Civil tomar conhecimento dos fatos, através dos conselheiros tutelares, se inciou o trabalho de investigação no intuito de saber a veracidade dos fato.

Com a investigação concluída, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do suspeito, sendo que o Poder Judiciário deferiu e após foi dado cumprimento.

O suspeito seguirá preso, aguardando o julgamento.