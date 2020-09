Polícia Civil prende suspeito em posse de procuração falsa

Foto: Reprodução

Um trabalho investigativo de agentes da Delegacia da 2ª Regional de Polícia Civil, prendeu em flagrante na manhã desta quarta-feira, 23, o nacional H.C. de O. quando tentava o reconhecimento de firma em um cartório localizado na região do Segundo Distrito.

No momento da prisão o mesmo apresentou uma procuração falsa de um veículo do Estado de Rondônia, em nome de terceiro, a qual dava plenos poderes ao mesmo.

Durante a verbalização com o suspeito a polícia encontrou, em posse do acusado, várias outras procurações e contratos de compra e venda de veículos e imóveis, momento em que foi dado voz de prisão e apreensão do veículo.

De acordo com o delegado responsável pelo inquérito, há fortes indícios de que o veículo seja adulterado, o que será comprovado pela equipe técnica da Polícia Civil. O delegado ressaltou também que a investigação será continuada para identificar mais pessoas envolvidas no caso.