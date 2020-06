Polícia fecha acesso a ponto de aglomeração no município de Sena Madureira

A Covid-19 segue fazendo vítimas no Vale do Iaco. Em Sena Madureira há 343 casos confirmados, e nos últimos dias a tendência é de crescimento apesar das recomendações das autoridades sanitárias.

Duas mortes ocorreram em Sena Madureira, quatro moradores estão internados mas 166 estão curados. Além disso, há cinco exames ainda em análise.

No fim de semana, a Polícia Militar isolou um local do Banho do 23, ponto de encontro popular onde ocorrem aglomerações.

A barreira sanitária segue montada e as recomendações relacionadas ao distanciamento social foram reforçadas.