Policia Federal e Civil cumprem 17 mandados de prisão no Juruá durante Operação Mâncio Limpa II

A Polícia Federal deflagrou na madrugada desta sexta-feira (26) a Operação Mâncio Limpa II com o objetivo de combater o tráfico de drogas da região do Juruá.

Foram cumpridos 17 mandados judiciais, sendo 11 de busca em apreensão e 6 mandados de prisão preventiva, nos municípios de Cruzeiro do Sul/AC e Mâncio Lima. As diligências foram realizadas em atividades integradas com a Polícia Civil do Estado do Acre.

Os mandados de hoje foram cumpridos a fim de encontrar indícios da participação dos envolvidos nas condutas descritas nos Arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas) e no art. 2 da Lei 12.850/13 (organizações criminosas).

No cumprimento dos mandados, uma mulher que não era alvo da operação foi presa em flagrante por possuir drogas em depósito. Ela estava em uma das residências de um dos suspeitos, onde foi realizada busca.

Após as formalidades legais, os presos serão encaminhados a Unidade Penitenciária Manoel Nery.

A Operação Mâncio Limpa II é mais uma ação que foi desencadeada na 22ª Semana Nacional de Políticas sobre Drogas pela Polícia Federal, na qual diversas atividades são realizadas em todo o país visando a repressão ao tráfico de drogas.

De acordo com a polícia, todos os mandados foram cumpridos em total observância às orientações da ANVISA sobre o uso de equipamentos de proteção individual para resguardar a saúde dos policiais e dos investigados.