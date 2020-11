POLÍCIA FEDERAL PRENDE CANDIDATO EM FEIJÓ POR CRIME DE CORRUPÇÃO ELEITORAL

Após verificação de denúncia, a Polícia Federal prendeu em flagrante por corrupção eleitoral (art. 299 do Código Eleitoral) um candidato a vereador pelo partido Democratas no município de Feijó.

O candidato em questão já foi vereador da cidade por 3 legislaturas e estava aproximando-se das pessoas e entregando dinheiro (em notas de R$ 20,00) e “santinhos”. Por esse motivo, foi abordado e, constatada a presença do dinheiro, encaminhado à presença da autoridade policial que lavrou auto de prisão.

Foi arbitrada a fiança no valor de R$ 20.000,00.

Ele responderá pelo crime de corrupção eleitoral, cuja pena que pode chegar a 4 anos de prisão.