Polícia Federal prende em Teresina foragido da Justiça do Acre acusado de assaltar bancos

Em cumprimento a mandado de prisão emitido pela Vara de Execuções Penais da Comarca de Rio Branco, a Polícia Federal prendeu em Teresina um foragido da Justiça do Acre. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (26). O nome do preso não foi divulgado pelas autoridades.

O preso participou de diversos assaltos a bancos no interior do estado do Maranhão e do Pará, ficando conhecido como integrante do Bando de Tucurui, quando em 2003 assaltou o Banco do Brasil da cidade de Tucuruí, no Pará, tendo como um dos resultados daquela ação a morte de um policial militar.

O homem também é suspeito de participação na “Quadrilha do Pânico” responsável por diversos crimes no Maranhão e Pará. Além da prisão no Estado do Acre, ele já cumpriu pena nos estados do Paraná, Ceará e Pará.

Ele teria ainda comandado rebeliões juntamente com seu irmão no ano de 2006, quando se encontrava preso no Pará.

Na ocasião da prisão, ocorrida na quarta-feira passada, foi encontrada com o preso uma pistola calibre .40, com numeração raspada.