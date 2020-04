POLÍCIA MILITAR APREENDE ADOLESCENTE ACUSADO DE PARTICIPAÇÃO HOMICÍDIO

FOTO / ITAMAR SOUZA

O crime aconteceu na terça-feira, 28, em frente à casa da vítima, após uma discussão durante uma bebedeira. Do local do crime, trecho da rua Campo Novo, região do Airton Sena, Jelson Batista da Silva, de 27 anos, foi levado na carroceria de uma caminhonete até a estrada da Sobral para receber atendimento, mas a vítima já estava sem vida. O óbito foi constatado por uma equipe médica da ambulância de suporte avançado do SAMU. Após a constatação o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, Jelson Batista foi atingido com pelo menos seis tiros nas costas.

O alvo da polícia agora é encontrar o segundo envolvido no crime. O delegado Ricardo Casas, disse que a investigação está bem adiantada e que a polícia não terá dificuldades para encontrar o segundo envolvido no assassinato. Nesta quinta-feira, 30, testemunhas serão ouvidas na sede da Delegacia de Homicídios.

VÍDEO / ITAMAR SOUZA