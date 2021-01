Polícia Militar, através do 1° Pelotão de Destacamento de Manoel Urbano apreende entorpecente na BR-364, próximo a cidade de Manoel Urbano

A Polícia Militar do Acre, por meio do 8° BPM, através do 1° Pelotão de Destacamento de Manoel Urbano na data de hoje, segunda-feira (11/01/2021), realizou uma apreensão de entorpecente, sendo de quase 300 gramas de cocaína e um tablete pesando 0,5 quilo de maconha.

Foto: Reprodução

A apreensão ocorreu longo da BR-364, próximo a cidade de Manoel Urbano. Na ocasião, os militares levantaram a informação que um suspeito estaria vindo em um moto táxi em direção a cidade de Manoel Urbano.

Contudo, antes de chegar ao destino a motocicleta do moto táxi furou o pneu e o suspeito foi visualizado pela guarnição e, após entrevista, confessou que estava portando em uma bolsa que se encontrava próximo a BR-364 os entorpecentes.

Por esse fato, foi dado voz de apreensão ao menor infrator, que foi levado à delegacia de Manoel Urbano para os procedimentos cabíveis.

Polícia Militar, destemidos e audazes combatentes!