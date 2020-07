Polícia Militar e Polícia Federal apreendem drogas no Município de Porto Walter

Foto: Reprodução

A Polícia Militar, durante a Operação Hórus, através da ROTAM, junto com a Polícia Federal de Cruzeiro do Sul, foram averiguar uma denúncia que as margens do Rio Juruá, próximo ao Município de Porto Walter, haviam criminosos traficando drogas. As equipes foram até o local e, após buscas, conseguiram apreender 76 quilos de entorpecentes. Ninguém foi preso. A droga foi encaminhada para a Polícia Federal para os demais atos administrativos.



Reportagem: Simone Oliveira / Chico Galo