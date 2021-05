Polícia Militar encerra festa na estrada de Porto Acre

Policias militares encerram uma festa que ocorria em uma chácara na estrada de Porto Acre, na noite de sábado, 29.

Os militares receberam informações através de denúncias que estava ocorrendo uma festa particular em uma chácara. Ao averiguarem no endereço, constataram a existência de um evento, com poucos participantes.

Em conversa com os responsáveis, foi constatado que não existia autorização das autoridades competentes para a realização da festa.

Os policiais solicitaram o encerramento do evento, o que de imediato foi atendido pelos organizadores, sem maiores contratempos.

Importante frisar que o 3° BPM estava realizando a Operação Boêmia neste sábado, com apoio do Fundeseg/Sejusp, oportunidade em que os policiais fiscalizam licenças de estabelecimentos e locais de eventos, não deixando de fiscalizar, também, o respeito as normas sanitárias vigentes.