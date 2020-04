Polícia Militar apreende armas, granadas e até drones com detento monitorado

Policiais Militares do Grupamento tático do 2º do Batalhão apreenderam armas, granadas e até drones com um presidiário.

A ação policial foi realizada na noite desta segunda-feira, 27, no Ramal Bom Jesus, região da Vila Acre.

Após uma denúncia os policiais encontraram na chácara um rifle calibre 22, duas escopetas e farta quantidade de munições de diversos calibres.

Ainda na casa a guarnição apreendeu coletes balísticos, seis granadas caseiras, rádios comunicadores e carregadores de pistolas.

Mas o que chamou a atenção foram dois drones encontrados no local. “Esses equipamentos eram utilizados para monitorar qualquer movimentação da policia”, disse o Major Igor.

Na ação policial um detento monitorado por tornozeleira eletrônica de 35 anos foi preso em flagrante. O presidiário é reincidente na pratica criminosa.

De acordo com o levantamento da Policia Militar no ano passado o acusado foi preso com dois fuzis, mas já estava em liberdade e praticando novos crimes.

P/ Ecimairo Carvalho