Polícia Militar prende homem por tentativa de furto a loja no centro de Rio Branco

O Comando da Polícia Militar do Acre (PMAC) tem intensificado as ações policiais nos bairros centrais da capital, com o aumento no número de efetivo na região e com ações especificas na localidade. Em virtude disto, na manhã desta terça-feira, 01, um homem, de 31 anos, foi preso, após tentativa de furto qualificado a um estabelecimento comercial no bairro Capoeira.

A equipe policial foi acionada via 190, para atender uma ocorrência de violação a um estabelecimento comercial da região. Os militares foram ao endereço repassado, e visualizaram um cidadão que, ao notar a presença policial, tentou se evadir do local, pulando alguns muros do bairro, mas foi detido pela guarnição.

Com o homem foi encontrada uma sacola contendo os produtos furtados, em sua maioria produtos de escritório e alguns produtos objetos de construção. O homem, que quebrou o cadeado do comércio e danificou uma cerca elétrica, já tem diversas passagens por furtos na região central e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla).

Assessoria de Comunicação da PMAC