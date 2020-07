Polícia Militar realiza ações de combate ao tráfico de drogas em Tarauacá

O município de Tarauacá foi alvo de uma ação da Policia Militar nesta segunda-feira, 27.

A ação de combate ao tráfico de drogas faz parte da Operação Hórus, que vem sendo realizada em várias regiões do estado.

Em uma casa no bairro Triângulo, em Tarauacá, os policiais da ROTAM e GOC do 6º Batalhão e do 7º BPM, apreenderam 620 gramas de entorpecente. Além 1 quilo e meio de cloro e quase 2 quilos de barrilha.

Na ação policial uma pessoa foi presa em flagrante e encaminhada a Delegacia do município.