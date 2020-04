Polícia Penal apreende celulares durante Operação Notívago, no presídio de Cruzeiro do Sul

Policiais penais do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) deflagraram na noite desta quarta-feira, 08, a Operação Notívago, na Unidade Penitenciária Manoel Neri da Silva, em Cruzeiro do Sul. A ação aconteceu especificamente no bloco 7 do presídio e teve como resultado a apreensão de aparelhos celulares e acessórios.

No total, quatro celulares com carregadores artesanais foram apreendidos. De acordo com o diretor da unidade, Aslan Barbosa, a operação é fruto de investigação realizada pelo setor de inteligência do presídio que levantou informações sobre a entrada dos equipamentos.

Por volta das 20h40, a equipe entrou na ala 1 do bloco 7, local identificado nas denúncias. Dois celulares foram encontrados na cela 712 e os outros dois nas celas 703 e 711. Os detentos responsáveis pelos equipamentos foram devidamente identificados e serão encaminhados à Delegacia do município para o registro da ocorrência e os procedimentos de costume.

No âmbito da unidade, um procedimento administrativo será aberto para investigar as circunstâncias da entrada dos aparelhos no presídio.

Aslan Barbosa destacou também a importância da retirada dos equipamentos do interior da unidade. “Os celulares sao utilizados para fortalecer o tráfico de drogas e as ações das organizações criminosa”, afirmou.

A operação aconteceu com a participação das equipes da Direção, Inteligência, Coordenação de Segurança, equipe de serviço diário e o Grupo Penitenciário de Operações Especiais (Gpoe).

Ascom/Iapen