Polícia Penal frustra plano de fuga de detentos do pavilhão Q do Complexo Penitenciário de Rio Branco

Início de um buraco na parede da cela

Policiais penais do Instituto de Administração Penitenciária (IAPEN) frustraram os planos de fuga de cinco detentos da cela A/4 do pavilhão Q do Complexo Penitenciário de Rio Branco, na tarde desta sexta-feira, 15. Os detentos fizeram o início de um buraco na parede da cela, por onde empreenderiam a fuga.

De acordo com a equipe de plantão, durante verificação de estrutura realizada no pavilhão Q por volta das 17h30, os policiais penais identificaram o buraco na parede da cela e retiraram os detentos.

Diante do ocorrido, os presos foram encaminhados para o isolamento preventivo e, posteriormente responderão a processo administrativo disciplinar. Eles serão encaminhados à Delegacia de Flagrantes na manhã desse sábado, 16, para o registro da ocorrência e os procedimentos de costume.

De acordo com o diretor da unidade, Fagner Souza, embora os presos estejam no pavilhão Q, estes se encontram cumprindo período de quarentena por terem entrado recentemente no Complexo Penitenciário, o que justifica a possibilidade de dividirem a mesma cela. “É importante destacar que o pavilhão Q, além de receber os detentos com suspeita e os casos confirmados de Covid-19, também conta com ala específica para a quarentena dos detentos recém chegados ao presídio”, afirmou.

Fonte: ASCOM/IAPEN