Polícia Penal prende monitorados que cultivavam maconha em casa

Ação aconteceu durante fiscalização de residência. Três presos monitorados foram surpreendidos pela ação de policiais penais do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), na noite deste sábado, 08, no bairro Taquari. Durante fiscalização de residência, os monitorados foram flagrados com um simulacro de arma de fogo, três papelotes de maconha e três pés de maconha.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 19h, uma guarnição da Unidade de Monitoramento Eletrônico de Presos (Umep) se deslocou à rua Baguary, no bairro Taquarí, com o objetivo de localizar uma monitorada que se encontrava fora da área de inclusão, o que configura violação de decisão judicial. O documento relata que a presa se desloca constantemente até o endereço fiscalizado.

Ao chegar ao local, a guarnição chamou o apenado que reside na casa, que ao ser indagado sobre o que a outra monitorada fazia na residência, informou que tinha um relacionamento com ela. Desta forma, os policiais pediram para fazer a fiscalização in loco, o que foi autorizada pelo preso.

Ao entrar na residência, os policiais encontraram um simulacro de pistola e três papelotes de maconha em cima de uma mesa. No quintal, eles também encontram três vasos com pés de maconha.

Diante do flagrante, o monitorado recebeu voz de prisão juntamente com outro preso que mora no mesmo terreno e se encontrava no local.

A monitorada procurada inicialmente saiu da casa antes mesmo da abordagem, mas foi alcançada nas proximidades e confessou que estava no local com os demais presos. Desta forma, os três envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com o material apreendido, onde ficarão à disposição da justiça.

Ascom/Iapen