Polícia prende homem com mais de 50 trouxinhas de droga e arma com munições

Foto: Reprodução

Na noite de sábado, 02, após denúncia anônima, os Policias do Tático do 2º Batalhão prenderam um homem com 56 trouxinha prontas para comercialização de pasta base de cocaína. A droga estava em uma residência localizada na Travessa Fortaleza, no bairro Canaã. Dentro da casa os policias encontram esse revolver calibre 38 com 15 munições. O homem foi encaminhado para a DEFLA e será ouvido pelo delegado de plantão.

Reportagem: Simone Oliveira / Chico Galo