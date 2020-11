Polícia prende um dos maiores produtores de droga do Vale do Juruá

Foto: Divulgação

Durante abordagem de rotina, o Grupamento de Intervenção Rápida e Ostensiva (Giro) da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, deteve na tarde desse sábado, 7, um importante membro de organização criminosa e responsável pela plantação, produção, transporte e distribuição de maconha e cocaína do Vale do Juruá.

Após a pesquisa criminal, a PM acionou as Polícias Civil e Federal, que confirmaram que já vinham investigando o homem, que é um dos maiores produtores de drogas da região.

Ele está preso e segundo a assessoria de Comunicação da Polícia Militar de Cruzeiro , as polícias Civil e Federal vão solicitar a prisão preventiva do homem “para colherem mais elementos de prova que subsidiem a persecução penal”.

Para não atrapalhar outras investigações, a polícia não divulgou sequer as iniciais do acusado.

Fonte: AC24 Horas