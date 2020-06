Policiais impedem resgate de presos em Cruzeiro do Sul, prendem envolvidos e apreendem armas

Uma ação coordenada da Polícia Civil, Agentes da SEJUSP, Polícia Penal e Polícia Militar, através dos grupos Rotam e Coe, impediu a fuga em massa de pelo menos 33 detentos do Presídio Manoel Neri da Silva, em Cruzeiro do Sul. A Policia prendeu na madrugada deste domingo (14) dois homens, próximo a unidade penitenciária, que fariam o resgate de presos que pertencem a organizações criminosas. A Polícia encontrou um dos homens colocando uma mochila e outros materiais dentro de uma caminhonete. O motorista fugiu ao perceber a presença dos policiais, deixando o comparça para trás.

Outra equipe da polícia conseguiu prender o motorista do carro em uma barreira montada mais a frente. Com os acusados a PM apreendeu pelo menos 05 armas de fogo que seriam distribuídas entre os presidiários e baldes com tachos para cortar pneus de veículos da segurança. Segundo os detidos, o material seria entregue para os presos fugitivos assim que saíssem do presídio para auxiliarem na fuga. A policia encontrou ainda com os acusados, mais de R$3 mil reais em espécie. Outros dois homens também estavam dando suporte ao plano na Rodovia AC-405, mas conseguiram fugir da polícia.

Entre os presos, está um conselheiro de uma facção flagrado distribuindo as armas de fogo para o resgate dos presos. Na última sexta-feira esse mesmo homem conseguiu fugir de um cerco que a polícia havia montado. A Policia recebeu a informação que os envolvidos planejavam ataque a residência de operadores de segurança.

No presídio, os detentos realizavam todo planejamento para fuga. Já tinham feito um buraco ligando 3 celas do bloco 07, mas foram impedidos pelos policiais penais, que flagraram a ação, impedindo a fuga de 33 presos..