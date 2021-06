Policiais penais prendem homem por porte ilegal de arma de fogo na BR 317

Policiais penais da Unidade Penitenciária do Quinari, localizada no município de Senador Guiomard, prenderam na noite deste sábado, 26, um homem que transitava no km 6 da BR 317 com um revólver calibre 22. Ele não possuía documento de porte ou de posse da arma e foi encaminhado à Delegacia do município.

A prisão ocorreu com base em denúncia recebida no presídio. De acordo com as informações, por volta das 19h45, dois homens foram vistos em atitudes suspeitas nas proximidades do ramal Pirã de Rã. Uma guarnição da unidade se deslocou até o local com o intuito de abordar os indivíduos suspeitos.

Durante a ocorrência, a equipe interceptou um homem que esboçava reação assustada, mas que não apresentou resistência. Na abordagem os policiais constataram que ele portava armamento letal calibre 22 garrucha, estilo Rossi, em ferro, municiada. Ao ser perguntado, o homem mencionou ser para a própria proteção.

A guarnição prendeu o indivíduo e o encaminhou para a Delegacia de Polícia Civil de Senador Guiomard para o registro da ocorrência e os procedimentos de costume.