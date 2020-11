Policial aposentado é assassinado e tem arma roubada por bandidos no interior do Acre

O policial aposentado Francisco Santos da Silva, de 63 anos, mais conhecido como Chico Santos, foi assassinado na tarde desta segunda-feira (9), na Travessa Angélica, no Centro do município do Bujari, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, o aposentado teve a casa invadida por dois criminosos que estavam em posse de uma escopeta. Ele foi baleado na perna e morreu antes de ser socorrido. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco.

De acordo com a polícia, Francisco teve a arma roubada pelos bandidos durante a ação. A arma estava em um coldre e era guardada dentro de uma bolsa do policial. Após a ação, os criminosos fugiram pelos fundos da residência.

Ainda segundo a polícia, a vitima pode ter tentado reagir à ação dos bandidos. A polícia informou também que Francisco é comerciante e uma parte do dinheiro de seu comércio pode ter sido levado pelos bandidos.

Neste caso, a Polícia Civil trabalha com hipótese de um latrocínio (roubo seguido de morte). O crime será investigado pela Delegacia de Polícia Civil do Bujari.

Fonte: Ecos da Notícia