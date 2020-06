Policial civil aposentado morre vítima de Covid-19 em Rio Branco

O policial civil aposentado Manoel Cirino morreu nesta terça-feira (16), vítima do novo coronavírus. Cirino, como era mais conhecido na instituição, estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Into.

Por mais de 30 anos atuou na Polícia Civil do estado. Ele trabalhou em várias delegacias, principalmente no interior. Durante quase 10 anos Manoel Cirino atuou nas delegacias de Senador Guiomard, Capixaba, Acrelandia, Plácido de Castro e no antigo primeiro DP.

Ele era considerado pelos colegas um policial exemplar e dedicado. O delegado aposentado Mardilson Vitorino Siqueira lamentou nas redes sociais a morte de amigo. “Lamentável, nosso bom e ativo APC Manoel trabalhamos juntos por muitos anos”, escreveu Vitorino.

ContilNet