Policial penal que testou positivo para Covid-19 fez revista em presídio antes de ser afastado

O policial teria pedido afastamento do serviço quando sentiu sintomas da doença; direção nega

Uma denúncia de dentro do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) na cidade de Cruzeiro do Sul aponta que um policial penal que estava de serviço nesta quarta-feira, 20, teve de ser afastado após ser diagnosticado com Covid-19. Entretanto, ele já havia feito revista em celas do complexo penitenciário Manoel Neri quando recebeu o resultado positivo para a doença.

O policial já estava com sintomas da doença quando chegou a fazer o teste. Durante o dia, conta o parceiro de trabalho, antes de passar mal, o servidor havia participado de uma revista a oito celas onde estão pelo menos 30 detentos.

O policial e a esposa fizeram o teste em um laboratório particular e os dois testaram positivo. Este já é o quarto policial penal de Cruzeiro do Sul infectado pelo coronavírus.

O colega contou ainda que o policial estava se sentindo mal há dias e havia pedido afastamento, mas não foi atendido pela direção.

Por meio da Assessoria de Comunicação, o Iapen informou que o servidor não havia solicitado afastamento, nem comunicado estar com sintomas da doença. O Instituto não informou quais medidas serão tomadas com relação aos colegas de farda e aos presos que tiveram contato com o policial que testou positivo par a doença.