Policial Penal suspeita de Covid-19 e alerta: “quem tenha tido contato comigo, se recolha”

O policial penal Renê Fontes, que já foi trabalhou como chefe de departamento na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Regional, no governo Gladson Cameli, revelou em seu perfil no Facebook que está com suspeita de Covid-19. “Sabia que uma hora isso poderia acontecer, afinal, eu não posso ficar em casa”.

O Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) jpa contabiliza alguns infectados pelo coronavírus, entre servidores e detentos. “Acho que estou sentindo todos os sintomas e mais alguns. Mas essa não é a minha maior preocupação nesse momento. Dito isto, gostaria de pedir oração pela minha filha Lavínia que tem apenas 3 meses de vida e está nesse momento sendo medicada numa unidade especializada para crianças e minha esposa Lícia que começa a sentir uma forte dor na cabeça. É com elas que me preocupo!”, escreveu Fontes, que também já se candidatou a deputado estadual pelo Acre.

O policial aguarda o resultado do exame que fez na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do 2° distrito. “Qualquer um que tenha tido contato comigo nos últimos dias, por favor, se recolha por um período de 7 ou 8 dias. Se o resultado der negativo, retorno nesse canal pra que ninguém fique preocupado à toa”, finalizou.

