Policias do 2 batalhão apreende dois menores com arma artesanal

Os dois menores estavam nesta bicicleta circulando pela via chico mendes, quando os policias do 2 batalhão em patrulhamento de rotina passaram e perceberam algo suspeito nos menores e resolveram fazer a abordagem.

Os menores estavam com essa arma de fogo artesanal calibre 22 e municiada. Os dois menores e a arma foram apreendidas e levados para delegacia de flagrante.

Um dos menores segunda a polícia tinha sido apreendido com uma arma de fogo na sexta-feira à noite, foi liberado no mesmo dia e no sábado à noite já estava com outra arma e junto com um outro comparsa realizando o mesmo crime.

Ainda segundo a polícia os dois menores de posse da arma iriam realizar assaltos na região.

Reportagem/ Simone Oliveira