Ponte desaba com caminhão na Estrada do Quixadá

Uma ponte, localizada no Ramal Boa Água, que fica no km 19 da Estrada do Quixadá, desabou com o peso de um caminhão caçamba. O acidente ocorreu na tarde de quarta-feira, 22.

O motorista, que não teve o nome revelado, teve apenas leves escoriações.

Há muito tempo moradores da região reclamavam das péssimas condições da ponte

O veículo, que ficou bastante avariado, foi retirado local na manhã desta quinta-feira, 23.

Técnicos da Prefeitura de Rio Branco estiveram no local e informaram que vão fazer um desvio para dar acesso aos moradores da região.