Ponte do Igarapé Redenção é Inaugurada Pela Prefeita e Governador

A prefeita Socorro Neri e o governador Gladson Cameli inauguraram na manhã desta quinta-feira, a ponte sobre o igarapé redenção, uma antiga reivindicação da comunidade. A ponte leva o nome de Mirene Maria de Souza, uma antiga moradora que morreu no início do ano.

Localizada no Km 04 da Estrada do Quixadá, a ponte sobre o Igarapé Redenção, até 2019 foi motivo de grandes protestos, por parte dos moradores e produtores rurais. As péssimas condições da estrada e da ponte eram os principais motivos das manifestações. Mas tudo isso faz parte do passado, com a inauguração da ponte mista em concreto e ferro, que custou aos cofres do município R$ 2,3 milhões. Antonino Torres, presidente da associação de produtores rurais da estrada do Quixadá chegou a liderar vários protestos, pedindo a construção da ponte. Hoje, ele voltou ao local, com outro objetivo.

Janete Clea é filha da homenageada, ela compareceu a solenidade de inauguração da ponte e agradeceu a prefeita Socorro Neri pela homenagem prestada. Acompanhada do governador Gladson Cameli, a prefeita Socorro Neri percorreu os 52 metros de extensão da ponte, e falou do benefício e da conquista da comunidade e produtores rurais.

O governador Gladson Cameli fez questão de enaltecer o trabalho que vem realizando em parceria com a prefeita da capital acreana.

Reportagem/ Demóstenes Nascimento