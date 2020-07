População Continua Reclamando da Demora do ônibus, RBTRANS apresenta readequação no plano de operação para o transporte público.

Muitos usuários dos transportes coletivos continuam reclamando da demora, no terminal urbano. A superintendência da RBTRANS está elaborando um plano de operação de transporte público, na tentativa de resolver o problema.

Esse vídeo foi enviado ao café com notícias, por um usuário dos transportes coletivos do bairro Novo Esperança, reclamando da demora, no terminal urbano de Rio Branco.

Para diminuir esse problema, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito RBTRANS, elaborou um plano de operação de transporte público. Com objetivo de estabelecer os procedimentos básicos, para as ações, que serão desenvolvidas nas operações de controle e orientação dos transportes durante o período de emergência e enfrentamento ao novo coronavírus na fase laranja. Para definir trajetos e horários que devem ser cumpridos pelas empresas de ônibus.

Sawana Carvalho, disse que a RBTRANS, não está medindo esforços, para melhor a qualidade do transporte coletivo e pede um pouco de paciência a população.

Reportagem/ Demóstenes nascimento