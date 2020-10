Por causa da pandemia dia de finados é comemorado sem missa e sem aglomeração de pessoas

O hábito cristão de dedicar um dia para rezar pelos mortos remonta do século V, mas foi no século XIII que o dia dois de novembro passou á ser o Dia de Finados. Cada parte do mundo celebra esta data a seu modo. No Brasil, a tradição é outra e dependendo da temperatura da região, visitar os que já morreram é uma obrigação das primeiras horas do dia. Os acreanos, assim como pessoas de outros estados brasileiros, vão aos cemitérios levar flores, acender velas e rezar pelos entes queridos que já morreram. Cada ato desta tradição é carregado de motivações pessoais e sentimentos, mas acima de tudo, a visita é uma expressão de respeito aos que já se foram. Dentre os costumes, acender velas próximo aos túmulos é essencial. Elas para iluminar caminhos. Já as coroas de flores em forma de circulo representam a vitória da vida sobre a morte. Conforme registros históricos, a tradição foi instituída pela Igreja Católica no século X e diz que os vivos devem interceder pelas almas que estão no purgatório esperando a purificação. Até o ano passado, o dia de finados era comemorado de forma bem diferente, os quatro cemitérios públicos de Rio Branco recebiam milhares de pessoas em visitação aos mortos. Este ano tudo mudou.

