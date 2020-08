Por falta de internet em Cruzeiro do Sul, julgamento de Ilderlei Cordeiro e Vagner Sales é adiado para quarta

O município de Cruzeiro do Sul ficou sem sinal de internet de 12h às 18h nesta segunda-feira, 10. Por esse motivo, o julgamento do recurso impetrado pelo prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, contra a decisão de primeira instância que cassou o mandato dele, que seria realizado na tarde de hoje, por meio de videoconferência, foi adiado para a quarta-feira,12.

Segundo a defesa do prefeito, que está no município, o problema de internet impediria a sustentação oral dos advogados.

De acordo com o departamento de Tecnologia de Informação do TRE informou houve uma quebra de fibra ótica em Tarauacá que afetou a conexão na cidade. Mesmo a relatora do processo, juíza Mirla Regina votando a favor de prosseguir a sessão, os demais juízes votaram contra. O encontro deve começar as 11h desta quarta-feira, 12.

O caso, que cassou em primeira instância o prefeito e o vice dele, Zequinha Lima, diz respeito a um flagrante por compra de votos de um candidato a vereador pelo PSDB, na última eleição municipal, que envolve também o ex-prefeito Vagner Sales.

Se o TRE mantiver a decisão do juiz da 4ª Zona Eleitoral, Erik da Fonseca Farhat, não caberá Recurso Ordinário por ser ação da esfera municipal. Assim, deverá ser marcada uma eleição para um mandato-tampão, em que o eleito ficará no cargo até o final deste ano apenas.